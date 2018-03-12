Özalp’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Özalp Ağabey Özbey Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mahşuk Sönmezsoy’un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Mehmet Akif Ersoy’un hayatıyla ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin okunduğu programda, ‘İstiklal Marşı’nın Doğuşu’ adlı oyun sahnelendi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.