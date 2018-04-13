Özalp Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası kura çekimi

Van’ın Özalp Belediyesi tarafından ikinci düzenlenecek ‘Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın kura çekimi yapıldı.

Özalp Belediye meclis salonunda 42 takımın katımıyla yapılan kura çekime Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nihat Koç, Turnuva Komite Başkanı Sinan Ataç ile turnuvaya katılan takım yöneticileri katıldı. Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nihat Koç, ‘sağlık için gençler sahada buluşuyor’ sloganıyla düzenledikleri turnuvayla birlik ve beraberliği inşa etmeyi amaçladıklarını söyledi. Koç, “Dostluk, kardeşlik ve beraberlik için gençleri yeşil sahada buluşturuyoruz. Turnuvamızın ilki büyük bir ilgi görmüş ve amacına ulaşmıştı. Umarım bu turnuvamız da aynı şekilde amacına ulaşır. Amacımız birlik, kardeşlik ve dostluk olsun” dedi.

Çekilen kuralar sonucunda ilk maçların eleme usulü olacağını açıklayan Koç, elemeler sonrası gruplara kalan 21 takımın 4 grup halinde maç yapacağını kaydetti. İlk maçların yarın saat 18.00’de İstasyon Mahallesi Atatürk Halı Saha’da oynanacağını ifade eden Koç, “Turnuvada dereceye giren birinci takıma yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise takım forması ödülleri verilecek” diye konuştu.