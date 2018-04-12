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Muradiye’de “Koca Kafalılar Gezegeni” oyunu sahnelendi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde sahnelenen “Koca Kafalılar Gezegeni” oyunu büyük ilgi gördü.Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda sahnelenen oyunu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel,...

Muradiye’de “Koca Kafalılar Gezegeni” oyunu sahnelendi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde sahnelenen “Koca Kafalılar Gezegeni” oyunu büyük ilgi gördü.Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda sahnelenen oyunu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel,...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:55
Muradiye’de “Koca Kafalılar Gezegeni” oyunu sahnelendi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde sahnelenen “Koca Kafalılar Gezegeni” oyunu büyük ilgi gördü.

Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda sahnelenen oyunu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, Jandarma Binbaşı Murat Akyol ve çok sayıda vatandaş izledi. Bir aylık drama kursu kapsamında öğretmen Merve Cebeci’nin yönettiği “Koca Kafalılar Gezegeni” adlı oyun, seyirci ile buluştu. İlçede ilk kez sahnelenen oyunun bilet gelirleri ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve köy okullarına bağışlanacağı belirtildi.

Tiyatro Yönetmeni Merve Cebeci; amaçlarının insanlarımızı tiyatro oyunlarıyla özdeşleştirmek, onları stresli ortamdan biraz da olsa uzaklaştırarak güzel bir ortam oluşturmak olduğunu belirterek, “Oyunumuza yer yer pandomin sahnelerini de ekleyerek değişik bir sahne oluşturmaya çalıştık. Bunu da umarım başarabildik. Seyircimizi eğlendirebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Sahnelenen oyun sonrasında bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Harun Yücel ise, kültürleşen değerlerden birinin de tiyatro olduğunu belirterek, “Bu anlamda çocuklarımıza tiyatro sevgisini ve aşkını aşılamak gerekir. Arkadaşlarımızın birçoğu öğretmen, bu da ayrıca beni mutlu etti. İnanıyorum ki öğrencilerle de bu manada tiyatro sevgisini ve aşkını aşılayacaklardır. Bu güzide oyunlarla inşallah tekrar bir araya geliriz. Oyunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.
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