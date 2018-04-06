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Muradiye’de “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri

Van’ın Muradiye ilçesinde “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Cuma namazında mevlit okutuldu, cemaate irmik helvası ikram edildi.Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü dolayısıyla Muradiye Merkez Camiinde...

Muradiye’de “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri

Van’ın Muradiye ilçesinde “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Cuma namazında mevlit okutuldu, cemaate irmik helvası ikram edildi.Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü dolayısıyla Muradiye Merkez Camiinde...

06 Nisan 2018 Cuma 14:33
Muradiye’de “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri

Van’ın Muradiye ilçesinde “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Cuma namazında mevlit okutuldu, cemaate irmik helvası ikram edildi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü dolayısıyla Muradiye Merkez Camiinde şehit polisler için düzenlenen mevlit programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat, polisler ve vatandaşlar katıldı. Şehit polisler için Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi. Cuma namazı akabinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan irmik helvasını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol ve İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez, helvayı kendi elleriyle cemaate ikram ettiler. Program çerçevesinde ikram edilen helva vatandaşları memnun etti.
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