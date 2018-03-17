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Muradiye Şelalesi’ne turistlerden yoğun ilgi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, doğal güzelliğiyle turistlerden yoğun ilgi görüyor.Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Muradiye Şelalesi’ne akın etti. Kışın donan, yazın ise coşan...

Muradiye Şelalesi’ne turistlerden yoğun ilgi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, doğal güzelliğiyle turistlerden yoğun ilgi görüyor.Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Muradiye Şelalesi’ne akın etti. Kışın donan, yazın ise coşan...

17 Mart 2018 Cumartesi 12:48
Muradiye Şelalesi’ne turistlerden yoğun ilgi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, doğal güzelliğiyle turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Muradiye Şelalesi’ne akın etti. Kışın donan, yazın ise coşan görüntüsüyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Erzurum’dan bir grup üniversite öğrencisi, şelalede kahvaltı yaparak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şelaleyi çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, "İlkbahar nedeniyle şelale adeta coşmuş. Şelale çok güzel, ancak mekan ve çevre olarak el atılması gerekir" dedi.

100 kişilik bir grup olarak Erzurum’dan geldiklerini ifade eden Servet Seferoğlu, "Van’ın güzelliklerini görmeye geldik. Öncelikli durağımız Muradiye Şelalesi oldu. Burada kahvaltı yaptık. Van’ın doğa güzelliklerinden biri olan Muradiye Şelalesi’ni grubumuzla birlikte gezdik, harika bir yer. Biz burada oturup dinlenmek, ondan sonra gezimize devam etmek istedik. Ancak oturacak yer bulamadık" ifadelerini kullandı.

Şakir Şakiroğlu ise, Muradiye Şelalesi’nin gösterişli ve görkemli bir yer olduğunu dile getirerek, "Burada bulunan tesis gerçekten çok yetersiz ve şelaleye yakışmıyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle Van Valiliğinin buraya bir yatırım yapması gerekiyor. Bu kadar güzel bir yerin bu durumda olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yusuf Boş da, Muradiye Şelalesi’nin güzelliğini görmek için geldiklerini söyleyerek, "Amacımız, Van ve ilçelerinin tarihi ve turistik yerlerini gezerek tanımaktır” dedi.

100 kişilik grup, daha sonra Van Kalesi’ne gitmek üzere şelaleden ayrıldı.
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