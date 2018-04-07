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Kaymakam Yaşar’dan şehit ailesine ziyaret

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehit ailesine ziyaret etti.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, “Vefa Projesi” kapsamında şehit M. Şefik Doğu’nun ailesini ziyaret etti. Belediye...

Kaymakam Yaşar’dan şehit ailesine ziyaret

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehit ailesine ziyaret etti.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, “Vefa Projesi” kapsamında şehit M. Şefik Doğu’nun ailesini ziyaret etti. Belediye...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:54
Kaymakam Yaşar’dan şehit ailesine ziyaret

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehit ailesine ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, “Vefa Projesi” kapsamında şehit M. Şefik Doğu’nun ailesini ziyaret etti. Belediye tarafından oluşturulan vefa projesi kapsamında ilçedeki şehit ve gazi ailelerimize ziyaretler devam ediyor. Bugüne kadar birçok şehit ve gazi ailesine ziyaretler gerçekleştirilirken, son olarak Kaymakam Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile birlikte Doğu’nun ailesine misafir oldu. 2016 yılında Erciş Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Latifiye Mahallesi Muhtarı iken terör örgütü PKK tarafından evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan M. Şefik Doğu’nun ailesi tarafından karşılanan Başkan Vekili Yaşar, aile ile bir süre görüştü. Birlikte çay içip sohbet eden Yaşar, ailenin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Ziyarette hazır bulunan sağlık ekibinin aile bireylerinin sağlık kontrollerini yapmasının ardından Başkan Vekili Yaşar, evden ayrıldı.
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