Kaymakam Uçar, Bilgin ailesini sevindirdi

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar İskele Mahallesinde ikamet eden Bilgen ailesine yeni bir ev yapılması konusunda talimat verdi.

Kaymakam Uçar, bir kısmı yıkılmış ve bir bölümü de oturulamaz durumda olan Murat Bilgen’e ait evin durumu ile ilgili tespit çalışması yaptırdı. Yapılan tespit çalışması sonucu, aile reisi Murat Bilgen’in işsiz olması nedeniyle evine tamir bakım ve onarım yaptıramadığı ve bu nedenle evin tamamen harabe durumda olduğu tespit edildi. Aileye ait evi yerinde inceleyen Kaymakam Meral Uçar, gerekli işlemlerin ardından aileye yeni bir ev yapılması konusunda talimat verdi. Kaymakam Uçar, “İlçemizdeki ailelerimizin barınma sorunlarına yönelik yapmış olduğumuz ziyaretlerde 6 nüfuslu Bilgen ailesinin barınma sorunu aciliyet gerektirmiştir. Vatandaşımızın evi hem çok eski hem de bir kısmı yıkılmış, bu nedenle ev oturulamaz durumdadır. Gerekli tespitlerimizi yaptık inşallah ailemizi en kısa bir sürede yeni bir eve kavuşturacağız” dedi.