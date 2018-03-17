Kaymakam Öztürk’ten ‘Şehitler Günü’ mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cemil Öztürk, yayınladığı mesajda, “Bugün; kahramanlık, fedakarlık ve insanlık adına tarihimize altın harflerle yazılmış Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü. Milletimizin hürriyet ve bağımsızlığını hedef alan taarruz ve saldırılara karşı dünya tarihinin seyrini değiştirecek çapta bir direnişin; dahası bir milletin yeniden dirilişinin adı olan Çanakkale Destanı, sadece askeri başarısı yönüyle değil, aynı zamanda azim, inanç ve vatan sevgisinin de vücuda büründüğü eşsiz bir dönüm noktasıdır. Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar; vatan, bayrak ve millet sevgisiyle hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Bu vatana sahip çıkmak, onu daha da kalkındırmak ve müreffeh kılmak; aziz şehitlerimize ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzdur. İpekyolu Belediyesi olarak, bu bilinç ve sorumluluk çerçevesinde geçtiğimiz yıl, 250 çocuk ve gencimize Çanakkale gezisi düzenleyerek, ecdadımızın yazdığı şanlı tarihe yerinde tanıklık etmelerini sağlamaktan da ayrıca onur duyuyoruz. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Ruhları şâd olsun” dedi.