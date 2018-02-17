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Kaymakam Doğramacı’dan esnaf ziyareti

Van’ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek Gürpınar Konakları Projesi için destek istedi.AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş’ın da eşlik ettiği Doğramacı, ilçenin...

Kaymakam Doğramacı’dan esnaf ziyareti

Van’ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek Gürpınar Konakları Projesi için destek istedi.AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş’ın da eşlik ettiği Doğramacı, ilçenin...

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:59
Kaymakam Doğramacı’dan esnaf ziyareti

Van’ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek Gürpınar Konakları Projesi için destek istedi.

AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş’ın da eşlik ettiği Doğramacı, ilçenin yaşam standardını yükseltilmesi kapsamında yapılacak Gürpınar Konakları Projesi’ne esnaf ve vatandaşların sahip çıkmasını istedi. Bir süre esnafla sohbet eden Doğramacı, ilçenin ekonomik ve sosyal açıdan canlanası için Gürpınar Konakları Projesi’nin hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı. Konut sıkıntısı nedeniyle ilçedeki farklı kurumlarda çalışan personellerin her gün Van’a gitmek zorunda kaldığını ifade eden Doğramacı, durumun ilçe esnafını olumsuz etkilediğini aktardı. Konak satışları için cazip ödeme kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Doğramacı, “Projenin hayata geçirilmesiyle ilçeye doğal gaz da getirilecek. Bu açıdan vatandaşımızın da desteğiyle bu projeyi hayata geçirmeliyiz. Van’a olan bu 15 dakikalık kısa mesafeyi fırsat çevirmek istiyoruz. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Gürpınar kısa sürede hak ettiği kimliğine kavuşacaktır. Bu vesileyle son başvuru tarihi 28 Şubat’a kadar bu fırsatı iyi değerlendirerek, hem ev sahibi olabiliriz hem de bu önemli projeyi ilçemize getirebiliriz” dedi.
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