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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van’da

Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin, birlikleri denetlemek ve bazı temaslar kapmasında sabah saatlerinde Van’a geldi.Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikleri denetlemek üzere bölgeye gelen Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin,...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van’da

Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin, birlikleri denetlemek ve bazı temaslar kapmasında sabah saatlerinde Van’a geldi.Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikleri denetlemek üzere bölgeye gelen Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin,...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:01
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van’da

Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin, birlikleri denetlemek ve bazı temaslar kapmasında sabah saatlerinde Van’a geldi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikleri denetlemek üzere bölgeye gelen Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin, sabah saatlerinde ildeki temasları kapsamında Van Valiliğini ziyaret etti. Vilayet ziyaretinde Vali Murat Zorluoğlu ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki komutanlarla birlikte makama geçti. Burada Vali Zorluoğlu ile bir süre görüşen Orgeneral Çetin, yeniden eski görev yeri olan Van’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kendisini tekrar Van’da ağırlamaktan dolayı çok mutluluk olduklarını kaydeden Vali Zorluoğlu da, Orgeneral Çetin’e son dönemde Van’da yaşanan gelişmeleri ve gündeme dair değerlendirmelerini aktardı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdür Vekili Hayati Önge’nin de hazır bulunduğu ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile son bulurken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, birlik denetlemelerini sürdürmek üzere Van’dan ayrıldı.
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