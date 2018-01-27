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Jandarma, 3 ayrı ilçede 16 bin 231 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van’ın Gevaş, Saray ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 16 bin 231 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van...

Jandarma, 3 ayrı ilçede 16 bin 231 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van’ın Gevaş, Saray ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 16 bin 231 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van...

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:30
Jandarma, 3 ayrı ilçede 16 bin 231 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van’ın Gevaş, Saray ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 16 bin 231 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, kaçakçılıkla mücadelede yol emniyet kontrol faaliyetleri ile operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Saray, Çaldıran ve Gevaş ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetleri neticesinde, 16 bin 231 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden yoğun bir şekilde devam ediyor” denildi.
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