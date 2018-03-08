İranlı turistler daha konforlu taşınacak

Van Büyükşehir Belediyesi, Nevruz tatili nedeniyle kente gelecek olan İranlı turistlerin Kapıköy Sınır Kapısından il merkezine daha konforlu ve sorunsuz bir şekilde taşınmaları için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi, Nevruz tatili nedeniyle Van’a akın etmesi beklenen İranlı turistlerin kente rahat ulaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinde bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreter yardımcıları Fazıl Tamer ve Mehmet Yaşar başkanlığında yapılan toplantıya, ilgili daire başkanları ile Kapıköy Sınır Kapısından kent merkezine yolcu taşıyan B-2 ve D-2 minibüs kooperatif yetkilileri katıldı.

Kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistlerin merkeze taşınırken yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, turistlerin daha konforlu ve sorunsuz bir şekilde otellerine ulaştırılmaları için atılması gereken adımlar da konuşuldu. Ayrıca, toplantıda İranlı yolcuları taşıyan minibüsler için Kapıköy’de ve kent merkezinde sosyal donatılara sahip depolama alanlarının oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.