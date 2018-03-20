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İranlı firmalarla işbirliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş, İran’ın Batı Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Teknokenti ile YYÜ arasında işbirliği yapıldığını söyledi.YYÜ, İranlı firmaların Van’a...

İranlı firmalarla işbirliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş, İran’ın Batı Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Teknokenti ile YYÜ arasında işbirliği yapıldığını söyledi.YYÜ, İranlı firmaların Van’a...

20 Mart 2018 Salı 15:39
İranlı firmalarla işbirliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş, İran’ın Batı Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Teknokenti ile YYÜ arasında işbirliği yapıldığını söyledi.

YYÜ, İranlı firmaların Van’a yatırım yapmaları için bir dizi çalışma yürütüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde İran’da bulunan ve 38 teknokentin bağlı olduğu Batı Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Teknokenti ile bir işbirliği protokolü imzalandı. İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş, İranlı firmaların Van’a yatırım yapmaları adına imzalanan işbirliği protokolünün önemli olduğunu belirtti. Görentaş, “İran’dan gelen teknokent firmalarının yetkilileriyle YYÜ Teknokent ve akademisyenlerini bir araya getirdik. Firmaların bir araya gelmesinde çok güzel işbirliği çıktı. Firmalar ortak çalışma yapma kararı aldılar. Her branşa uygun birkaç akademisyen ve teknokentte faaliyet yürüten firmaları eşleştirdik. Bu güzel birliktelik sonucunda Batı Azerbaycan Teknokent ile YYÜ Teknokent arasında işbirliği anlaşması imzalandı” dedi.

“Van için çok güzel bir çalışma oldu”

İranlı firmalarla yapılan işbirliğinin güzel sonuçlar doğuracağına işaret eden Görentaş, “Bu anlaşma çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyi bir noktaya gelebilmesi için bir takım çalışmaları öngörüyoruz. Ortak fuarlar, çalıştaylar, bilimsel toplantılar, iş adamların geliş ve gidişleriyle ilgili güzel çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Toplantılar neticesinde ve ikili görüşmeler sonucunda işbirliği başlatma kararı aldılar. Dolayısıyla Van için çok güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.

İranlı firmaları artık uygulamada somut adımlar atmalarını istediklerini ifade eden Görentaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu olumsuz algıyı değiştirmek istiyoruz. Bu kadar İranlı geliyor, yatırım ve işbirlikleri var, anlaşmaları var, fakat bunların pratikte yansımaları görünmüyor. Bizler bunun yansımalarını görmek istiyoruz. Eğer görebilirsek işbirliklerimiz daha da iyi bir noktaya gelecektir. Dolayısıyla onlarda bu konuda haklı olduklarımızı ve bundan sonra somut adımlar attıklarını beyan ettiler. İnşallah İran’da çok iyi mucitler var, iş yapan firma yetkilileri var. Bunların Avrupa’ya açılmalarında sıkıntı var. Dolaysıyla biz bunları Van üzerinden Avrupa’ya pazarlayacak ürünleri ortak firmalarla üretme imkanı sunabiliriz. Bu konuda bizim çabalarımız olacaktır. İnşallah İranlı firmaları Van’ımıza çekecek olursak, Van ihracatta çok iyi noktalara da gelecektir. Dolaysıyla bu işbirliği hem ülkemiz hem de bölgemiz için son derece önemlidir.”

İranlı firma yetkilileriyle Van’da yatırıma dayalı güzel işlere imza atacaklarını kaydeden Görentaş, kendilerine destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.
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