İran heyeti, hudut görüşmeleri için Van’a geldi

İran İslam Cumhuriyeti Hoy Kenti heyeti, iki ülke arasındaki karşılıklı anlaşma kapsamında yürütülen hudut güvenliği toplantısına katılmak üzere Van’a geldi.

Tahran Anlaşması kapsamında Hoy 1. Derece Hudut Alay Komiseri Albay İmamali Hudaifer başkanlığındaki heyet, 2 gün sürecek temaslar kapsamında Van’a geldi. İlk olarak Van Valiliği’ni ziyaret eden heyet, Valilik Şeref defterinin imzalayıp Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi. İran heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Van Valisi Murat Zorluoğlu, geçtiğimiz günlerde İsfahan şehri yakınlarına düşen uçak kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulundu. Vali Zorluoğlu, Hoy kenti heyeti ile düzenlenecek olan hudut görüşmelerinin hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Uçak kazası nedeniyle başsağlığı dileklerinden bulunan Zorluoğlu’na teşekkür eden Hoy 1. Derece Hudut Alay Komiseri Albay İmamali Hudaifer ise, hudut görüşmelerinin her iki ülkenin faydasına olacağını kaydetti. Albay Hudaifer, “Tahran Anlaşması hükümleri doğrultusunda yılda 2 kere yapılması gereken toplantılar dolayısıyla kardeş Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında bulunuyoruz. Yapacağımız toplantıda inşallah iki ülke arasındaki hudut güvenliğini nasıl artırabileceğimizi, her iki ülkenin düşmanı olan teröristlerle mücadele etmemizi, üçüncü ülke vatandaşlarının geçişleri hususunda alınacak önlemler ve kaçakçılıkta alınacak önlemler hususunda karşılıklı görüş ve önerilerde bulunacağız” dedi.

Makam ziyaretinin ardından iki ülke heyeti, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu’na geçerek; iki ülke arasındaki hudut güvenliğini, terörle mücadele ve kaçakçılık konusunda alınacak önlemler konusunda karşılık fikir alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, heyet başkanları Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile Hoy 1. Derece Hudut Alay Komiseri Albay İmamali Hudaifer’in yanı sıra, Van heyetinden; Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, İran heyetinden ise Mütercim Yarbay Şehriyar Kerimlu ve Batı Azerbaycan Eyaleti Askeri Müşavir Albay Hücet Diba ile iki ülkenin hudut güvenliğinde görevli mülki ve askeri yetkilileri katıldı.