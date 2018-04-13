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İpekyolu’nda fidan dikim şenliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma müdürlükleri koordinasyonunda “Yeşil Okul” projesi kapsamında fidan dikim şenliği yapıldı.İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve ilçe protokolünün katılımı...

İpekyolu’nda fidan dikim şenliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma müdürlükleri koordinasyonunda “Yeşil Okul” projesi kapsamında fidan dikim şenliği yapıldı.İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve ilçe protokolünün katılımı...

13 Nisan 2018 Cuma 15:35
İpekyolu’nda fidan dikim şenliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma müdürlükleri koordinasyonunda “Yeşil Okul” projesi kapsamında fidan dikim şenliği yapıldı.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve ilçe protokolünün katılımı ile Atatürk Anadolu Lisesinde yapılan şenlikte; 250 gülfidanı, alev çatısı, kartopu, akasya ve 100 meyve fidanı dikildi. Oldukça renkli geçen etkinliğin diğer okullarda da devam edeceği belirtildi.

Fidan dikiminin ardından okulu gezen İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek; dilek, şikayet ve önerilerini dinledi. Okulun anı defterini de yazan Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e, okul idaresi tarafından hediye takdim edildi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada ise, “Belediyemiz, çocuklarımıza meyvecilik kültürünü ve ağaç sevgisini aşılamak için yürütülen proje kapsamında alana uygun olan tüm okul bahçelerinde mini ‘hobi bahçeleri’ kurulacak olup, bu çalışma ile meyvecilik kültürünün küçük yaşta kazandırılması, çocuklara meyve yetiştiriciliğinin öğretilmesi ve çevrenin yeşillendirmesini hedefliyor ve toplamda İpekyolu’nda 15 bin meyve fidanını toprakla buluşturmayı planlıyor. Ayrıca ‘Yeşil Okul’ projesi kapsamında okullarda; çevre eğitimleri, sıfır atık uygulamasına geçiş, geri dönüşüm çalışmaları, çevre temizliği, hayvan sevgisi, ağaçlandırma faaliyetleri ve çevreci yarışmalar düzenlenecek” denildi.
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