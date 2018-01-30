İpekyolu Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında öğrenciler için tiyatro ve illüzyon gösterileri düzenledi.

İpekyolu Belediyesi, yarıyıl tatili nedeniyle kültür-sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro ve illüzyon gösterileri programı düzenledi. Berivan Kültür Merkezi ile Van Devlet Tiyatrosunda (VDT) düzenlenen etkinliğe Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öncesinde bir açıklamada bulunan Öztürk, amaçlarının öğlencilere ve ailelerine güzel bir sömestr tatili geçirtmek olduğunu belirtti. İpekyolu Belediyesi olarak çalışmaların sadece altyapı ve üstyapı ile ilgili olmadığını ifade eden Öztürk, “Yaz döneminde çok yoğun olarak geçirdiğimiz altyapı ve üstyapı çalışmalarından sonra kış döneminde belediyecilik için olmazsa olmaz olan sosyal ve kültürel faaliyetlere başladık. 2018 yılı içerisinde 200 bin gencimize, çocuğumuza ve kadınımıza sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanma projesi kapsamında bugün itibariyle İpekyolu Belediyesi olarak kış döneminde 50 bin kişiyi sosyal etkinliklerle buluşturduk. Bugün de İpekyolu ilçemizdeki öğrencilerimize karne hediyesi olarak küçük bir armağan vermek istedik. Bu anlamda da gerek Berivan Kültür Merkezinde gerekse Van Devlet Tiyatrosunda yapmış olduğumuz tiyatro, sinema, sihirbaz, palyaço ve Hacivat Karagöz etkinlikleri ile 15 tatilinde çocuklarımızı sevindirmek istedik” dedi.

İpekyolu ilçesinde 120 bine yakın öğrencinin olduğunu dile getiren Öztürk, “Bu öğrencilerimizden ilkokul seviyesinde olan yaklaşık 40 bin öğrencimizi bu etkinliklerde buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda karne hediyesi olarak kültür merkezinde 3 binden fazla öğrencimizi bu etkinliklerle buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam edeceğiz. Yine Van Devlet Tiyatrosunda 2 bin 500’e yakın çocuğumuzu tiyatro ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin etkinliklerden büyük keyif aldığını da sözlerine ekleyen Öztürk, “Çocuklarımız büyük bir keyif alıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. İpekyolu Belediyesi olarak öğrencilerimizi tiyatro ve sihirbazla buluşturarak onları güldürmenin yanında karne hediyesi olarak kız çocuklarımıza bebek, erkek çocuklarımıza oyuncak araba vererek gönüllerini almaya çalışacağız. Çok kapsamlı bir program ve içinde çok emek var. Bu faaliyetlerin yapılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum. İnşallah İpekyolu Belediyesi olarak güzel bir 15 tatilini çocuklarımıza ve ailelerine yaşatacağız” şeklinde konuştu.

Çocuklar ise, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür ettiler.