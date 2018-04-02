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Güreşte Çatak rüzgarı

VAN (İHA) – Van ve Ağrı’da düzenlenen müsabakalarda dereceye giren Çatak Mehmet Sait Aydın Anadolu Lisesi güreş takımı sporcuları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ü makamında ziyaret etti.Sporda önemli gelişmelerin...

Güreşte Çatak rüzgarı

VAN (İHA) – Van ve Ağrı’da düzenlenen müsabakalarda dereceye giren Çatak Mehmet Sait Aydın Anadolu Lisesi güreş takımı sporcuları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ü makamında ziyaret etti.Sporda önemli gelişmelerin...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:38
Güreşte Çatak rüzgarı

VAN (İHA) – Van ve Ağrı’da düzenlenen müsabakalarda dereceye giren Çatak Mehmet Sait Aydın Anadolu Lisesi güreş takımı sporcuları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Sporda önemli gelişmelerin yaşandığı Çatak’ta, Mehmet Sait Aydın Anadolu Lisesi güreş takımı yapılan çeşitli müsabakalarda minderde fırtına gibi eserek farklı sitillerde birincilikler ve derecelerle ilçeye döndü. Bu başarı üzerine Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Mehmet Metin Yaltay, Mehmet Sait Aydın Anadolu Lisesi Güreş takımını ve beden eğitimi öğretmenlerini makamında kabul etti. Yaltay, güreş takımının Van’da okul sporları serbest sitil A kategorisinde üç birincilik alarak 20 Nisan’da Mardin’de yapılacak olan bölge yarışmasında Van’ı temsil edeceğini söyledi. Ayrıca yine aynı takımın Ağrı’da yapılan serbest sitil B kategorisinde derece yaparak Van’ı ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni 7 Nisan’da Rize’de yapılacak Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandığını ifade etti.

Kaymakam Akgül ise, sporcuları ve çalıştıran öğretmenleri tebrik ederek, belediye olarak Belediyespor bünyesinde güreş takımı kurduklarını hatırlattı. Sporculara her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini ifade eden kaymakam Akgül, güreşçilere başarılar dileyerek gençlerin Çatak’ın adını sporda duyurmalarını istedi.
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