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Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Van’ın Gevaş Belediyesi, Gevaş Kaymakamlığı desteğiyle başlattığı projeyle kırsal mahallelerde kadınlara yönelik sağlık taraması çalışması başlattı.Sağlık çalışması 7 Mart 2018 salı günü Aydınocak Mahallesinde yapılan etkinlikle...

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Van’ın Gevaş Belediyesi, Gevaş Kaymakamlığı desteğiyle başlattığı projeyle kırsal mahallelerde kadınlara yönelik sağlık taraması çalışması başlattı.Sağlık çalışması 7 Mart 2018 salı günü Aydınocak Mahallesinde yapılan etkinlikle...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:47
Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Van’ın Gevaş Belediyesi, Gevaş Kaymakamlığı desteğiyle başlattığı projeyle kırsal mahallelerde kadınlara yönelik sağlık taraması çalışması başlattı.

Sağlık çalışması 7 Mart 2018 salı günü Aydınocak Mahallesinde yapılan etkinlikle başladı. “Sağlığınız bizim için önemlidir” sloganıyla yapılan çalışmada Gevaş Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan 2 doktor ve 8 hemşire, ebe ve sağlık memuru görev aldı. Sağlık taraması kapsamında ilk gün 200 vatandaş bu çalışmadan faydalandı. Aydınocak Mahallesinde başlayan ilk sağlık taraması etkinliğinde Gevaş Belediyesi Meclis Üyeleri Gürgin Yurdigül, Kemal Kuşçi ve Neşe Akbal da hazır bulundu. Konuyla alakalı beyanda bulunan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, “Bu çalışma ile vatandaşı doktora değil, doktoru vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz. Özellikle yaşlı teyzelerimizin hastaneye gitmeye gerek kalmaksızın yaşadıkları mahallede bu hizmetten faydalanıyor olmasını çok önemsiyoruz. Ben bu çalışmaya desteklerinden dolayı Gevaş Kaymakamımız İshak Çınar’a şükranlarımı sunuyorum. Birliktelik ruhu içerisinde Gevaş’a pek çok katkı sunacağız inşallah. Ayrıca Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına ve sahadaki aktif çalışmalarından ötürü meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Bu çalışmanın Gevaş’taki 21 mahallede daha devam edeceği belirtildi.
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