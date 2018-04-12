Genel Müdür Tekataş: “Sevindiklileri sevindireceğiz”

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Gürpınar ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi’ni ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi.

Mahalle halkı ile görüşen Tekataş, çocuklarla yakından ilgilenerek, hediyeler verdi. Daha sonra mahallede incelemeler yaparak, muhtardan bilgiler alan Tekataş, su sorununun çözüm için çalışma başlatacaklarını söyledi. Mahallede sondajla sağlanan içme suyu yerine köye kaynak suyu ile hat bağlanması için etüt çalışmalarına başlanmasıyla bu sorunun önüne geçmeyi istediklerini dile getiren Tekataş, “Elektrik kesintileri ile sondaj pompaları çalışmıyor, mahalleli mağdur oluyor. Bunun önüne geçmek için kısa vadeli VEDAŞ yetkilileri ile görüşerek sorunun çözümünü sağlayacağız. Uzun vadede bundan sonra da mahalleye kaynak suyunun getirilmesi için etüt çalışması başlatacağız. Bunun sağlanması halinde cazibeyle akan su ile bu sorunu gidermiş olacağız. Bizler halkın sorunlarını birebir yerinde görüp, çözüm üretmek için çabalıyoruz. Ayrıca mahalle halkından su aboneliklerini yapmalarını talep ediyoruz. Köyden mahalle statüsüne geçen yeni yerleşim yerlerinin sorunları bizim önceliğimizdir. Sevindiklileri de sevindireceğiz" şeklinde konuştu.

Sevindik Mahalle Muhtarı Maşallah Dinçer ise, mahalleye sondajla su sağlandığını belirterek, “Elektrik kesintilerinden kaynaklı pompalar çalışmıyor. Susuzluk çekiyoruz. Bunu genel müdürümüze illettik. İlgilenip mahallemize geldiler. Yeni bir çözüm izin bize umut verdiler. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. VASKİ’nin halkın isteklerine bu derece duyarlı davranması ve çözüm için koşturması bizi mutlu ediyor" dedi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’a, Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, İşletmeler Dairesi Başkanı Bahattin Önder, Güney Şubeler Müdürü Tevfik Ergenç de eşlik etti.