Erciş’te bir kargoya ait kamyonette 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde bir kargo firmasına ait kamyonette 3 bin 28 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında PKK/KCK/YPG terör örgütünün finansman kaynağına yönelik düzenlenen operasyonunda Erciş ilçesi girişinde Ağrı-Van karayolunda bir kargo firmasına ait olan kapalı kasa kamyonet içerisinde kargo malzemeleri arasına gizlenmiş vaziyette 3 bin 28 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara yakalandı. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.