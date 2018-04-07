Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Erciş’te “101 okul 101 kütüphane projesi”

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” kapsamında 7 okula daha kütüphane açıldı.Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” devam ediyor. Erciş belediyesinden...

Erciş’te “101 okul 101 kütüphane projesi”

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” kapsamında 7 okula daha kütüphane açıldı.Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” devam ediyor. Erciş belediyesinden...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:45
Erciş’te “101 okul 101 kütüphane projesi”

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” kapsamında 7 okula daha kütüphane açıldı.

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” devam ediyor. Erciş belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizdeki sivil toplum kuruluşları ve işadamlarımız ile gurbetteki hemşehrilerimizin ve kitap gönüllülerinin destekleriyle büyüyen projemizde son olarak ilçemiz Gültepe, Gümüşoluk, Yetişen, İşbaşı, Kekiksırtı, Yoldere ve Nişancı İlkokullarımıza kütüphane açtık. Daha önce ilçemizde görev yapan öğretmen Pınar ve İrfan Aslaner projemize destek bulunarak, tayini çıktığı Tekirdağ’ın Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda başlattığı proje kapsamında toplanan kitapları kütüphanemize bağışladı. Gönül dostlarımızın destekleriyle büyüyen projemiz, yeni kütüphaneler açmaya devam edecek” denildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Yaşar’dan şehit ailesine ziyaret
Kaymakam Yaşar’dan şehit ailesine ziyaret
ASP, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik futbol kursu açtı
ASP, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik futbol kursu açtı
Van’da terk edilen 6 kardeşe Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı
Van’da terk edilen 6 kardeşe Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim