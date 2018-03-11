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Erciş şehidini andı

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup’ta oynanan Erciş Gençlik Belediye Spor ile Ağrı 1970 Spor maçında, Ercişli şehit Rıdvan Çevik anıldı.Şehir Stadı’nda Erciş Gençlik Belediye Spor-Ağrı 1970 Spor maçı 0-0 biterken, sporseverlerin maç boyunca...

Erciş şehidini andı

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup’ta oynanan Erciş Gençlik Belediye Spor ile Ağrı 1970 Spor maçında, Ercişli şehit Rıdvan Çevik anıldı.Şehir Stadı’nda Erciş Gençlik Belediye Spor-Ağrı 1970 Spor maçı 0-0 biterken, sporseverlerin maç boyunca...

11 Mart 2018 Pazar 17:40
Erciş şehidini andı

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup’ta oynanan Erciş Gençlik Belediye Spor ile Ağrı 1970 Spor maçında, Ercişli şehit Rıdvan Çevik anıldı.

Şehir Stadı’nda Erciş Gençlik Belediye Spor-Ağrı 1970 Spor maçı 0-0 biterken, sporseverlerin maç boyunca ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ nidaları stadı inletti. Futbolcular maç öncesinde sahaya ‘Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz’ pankartıyla çıkarken, Erciş Ülkü Ocakları tarafından geçtiğimiz günlerde Afrin’de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in posteri tribünlere asıldı. Maç boyunca ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sesleriyle stadı inleten taraftar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
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