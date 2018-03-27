Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan kasap, lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde gıda denetimi yapıldı.Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda denetim birimi...

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan kasap, lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde gıda denetimi yapıldı.Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda denetim birimi...

27 Mart 2018 Salı 19:24
Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan kasap, lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde gıda denetimi yapıldı.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda denetim birimi ekipleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda sağlığı ve hijyen denetimi yapıldı. İlçe sınırları içerisinde bulunan kasaplar ile lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde işletme sahiplerine satılan ürünlerin nasıl muhafaza edileceği hakkında gerekli bilgiler verildi. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar konusunda gerekli uyarılar yapılarak uyarılara uymayan işletmelere cezai işlemler yapılacağı belirtildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van’da ‘Yapay Zeka” eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi
Van’da ‘Yapay Zeka” eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi
Merkez Camii inşaatına yeniden başlandı
Merkez Camii inşaatına yeniden başlandı
Van, Türkiye’de en fazla proje hazırlayan 2. il oldu
Van, Türkiye’de en fazla proje hazırlayan 2. il oldu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim