Erciş belediyesi öğrencileri sinema ile tanıştırmaya devam ediyor

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleceğimizi kucaklıyoruz projesi" kapsamında öğrencilere sinema izletti.

Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleceğimizi kucaklıyoruz projesi" kapsamında öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği sinema etkinlikleri devam ediyor. MNG Kargo İlkokulu öğrencilerini ağırlayan belediye ekipleri, programda öğrenciler Belediyenin Çok Amaçlı Salonu’nda çocuk sinema filmi izledi. Oldukça keyifli anlar yaşayan çocuklar, patlamış mısır ve meyve suları ikram edildi. Etkinlik sonrası öğrenciler, belediyeye ait araçla okullarına bırakıldı.