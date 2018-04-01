Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897

Erciş belediyesi öğrencileri sinema ile tanıştırmaya devam ediyor

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleceğimizi kucaklıyoruz projesi" kapsamında öğrencilere sinema izletti.Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleceğimizi kucaklıyoruz projesi" kapsamında öğrencilere...

Erciş belediyesi öğrencileri sinema ile tanıştırmaya devam ediyor

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleceğimizi kucaklıyoruz projesi" kapsamında öğrencilere sinema izletti.Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleceğimizi kucaklıyoruz projesi" kapsamında öğrencilere...

01 Nisan 2018 Pazar 10:18
Erciş belediyesi öğrencileri sinema ile tanıştırmaya devam ediyor

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleceğimizi kucaklıyoruz projesi" kapsamında öğrencilere sinema izletti.

Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Geleceğimizi kucaklıyoruz projesi" kapsamında öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği sinema etkinlikleri devam ediyor. MNG Kargo İlkokulu öğrencilerini ağırlayan belediye ekipleri, programda öğrenciler Belediyenin Çok Amaçlı Salonu’nda çocuk sinema filmi izledi. Oldukça keyifli anlar yaşayan çocuklar, patlamış mısır ve meyve suları ikram edildi. Etkinlik sonrası öğrenciler, belediyeye ait araçla okullarına bırakıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VANTB’nin yeni başkanı Süer’den birlik ve beraberlik mesajı
VANTB’nin yeni başkanı Süer’den birlik ve beraberlik mesajı
Zabıta dairesi koordinasyon toplantısı yapıldı
Zabıta dairesi koordinasyon toplantısı yapıldı
‘1. Van Tekstil ve Ev Tekstili Fuarı’ start aldı
‘1. Van Tekstil ve Ev Tekstili Fuarı’ start aldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim