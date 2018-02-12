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Erçek Yaşam Merkezine yoğun ilgi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Erçek Yaşam Merkezi, bünyesindeki kurslarla kültürün, sanatın, sporun ve eğitimin yeni adresi oldu.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yaz aylarında hizmete açılan ve büyük ilgi gören Erçek...

Erçek Yaşam Merkezine yoğun ilgi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Erçek Yaşam Merkezi, bünyesindeki kurslarla kültürün, sanatın, sporun ve eğitimin yeni adresi oldu.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yaz aylarında hizmete açılan ve büyük ilgi gören Erçek...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:36
Erçek Yaşam Merkezine yoğun ilgi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Erçek Yaşam Merkezi, bünyesindeki kurslarla kültürün, sanatın, sporun ve eğitimin yeni adresi oldu.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yaz aylarında hizmete açılan ve büyük ilgi gören Erçek Yaşam Merkezinin, kış aylarında da gerek içerik, gerekse çeşitlilik açısından bünyesinde barındırdığı çok sayıda kursla vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkıları ile belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen kurslar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. El sanatları, fitness, satranç, müzik, Osmanlıca dil kursu, resim, bilgisayar, masa tenisi ve çocuk gelişimi branşlarında kurslar verilen merkez, ayrıca Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki YKS kurslarına da ev sahipliği yapıyor. Branşlara göre hem çocukların hem de yetişkin vatandaşların faydalanabildiği kursların sonunda, kursiyerlere katılım sertifikaları da veriliyor. Gerek bireysel gelişim ve beceri edinme, gerekse boş vakitlerin faydalı bir şekilde geçirilebilmesi amaçlı kurslarımız, yaz-kış ayırt edilmeksizin Erçek Yaşam Merkezinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır” denildi.
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