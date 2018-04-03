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Edremit’te bir dizi açılış gerçekleştirildi

Van merkez Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetler Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun katılımı ile hizmete açıldı.Sabah saatlerinde Edremit ilçesine gelen Vali Zorluoğlu, Kaymakam ve Belediye...

Edremit’te bir dizi açılış gerçekleştirildi

Van merkez Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetler Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun katılımı ile hizmete açıldı.Sabah saatlerinde Edremit ilçesine gelen Vali Zorluoğlu, Kaymakam ve Belediye...

03 Nisan 2018 Salı 18:08
Edremit’te bir dizi açılış gerçekleştirildi

Van merkez Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetler Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun katılımı ile hizmete açıldı.

Sabah saatlerinde Edremit ilçesine gelen Vali Zorluoğlu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ve ilçe protokolünce karşılandı. Daha sonra Edremit Kent Güvenlik Sistemi’nin (MOBESE) kurulduğu birimi ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi açılışını Başkan Çiçekli ile birlikte gerçekleştirdi. Ardından beraberindeki kamu kurum müdürleri ve kamu yatırımı bulunan kuruluşların temsilcileriyle Edremit Kültür Merkezi’ne geçen Vali Zorluoğlu, burada ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Çiçekli’nin bilgilendirme konuşması yapmasının ardından Vali Zorluoğlu, muhtarlara yapılan hizmetlere sahip çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu memleketin asıl sahiplerinin bu bölgede yaşayan vatandaşların olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, kısa sürede çok güzel işlere imza atıldığını kaydetti. Edremit’in kendileri içinde ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, buraya ayrı bir hassasiyetle yaklaştıklarını, çünkü burasının turizmin de önemli noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Yapılan konuşmanın ardından daha sonra tüm muhtarları sırasıyla dinleyen Vali Zorluoğlu, ilgili kurum amirlerinin not almasını ve çözümü noktasında da talimatlar verdi. Son olarak açılışını yapmak üzere Esentepe Mahallesi’ne geçen Vali Zorluoğlu ve Başkan Vekili Çiçekli, burada kısa sürede yapımı tamamlanan Esentepe Aile Destek Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Çiçekli, geçmiş dönemlerde ne yazık ki buranın ilgi ve alaka eksikliği yaşadığını belirtti. 2011 depreminden kiracılara yönelik devlet tarafından konutların yapıldığını anlatan Başkan Vekili Çiçekli, “Ancak konutlar yapıldıktan sonra sizlere park, aile destek merkezi, alışveriş merkezi, yapılsın diye, belediyelerimizin eline bırakılmıştı. Ancak geçmiş belediye yönetimi sizlere gereken desteği vermedi. Biz bu sıkıntıyı gördük ve dedik ki bu mahallemiz bizim için baş tacıdır. Allah’ın izni ile bu mahalleye gereken ilgi ve alakayı göstereceğiz dedik akabinde geçtiğimiz yıl burada kardeşlik parkını açtık. Ardından aile destek merkezimiz için çalışmalara başladık. Ardından tandır evleri isteriz dediniz tandır evleri yaptık. İnşallah doğalgaz çalışmalarına da başladık. Bu sene sizleri kömür belasından da kurtaracağız. Sizler bizden zincir market istediniz, bizde sizler için aşağıda zincir marketinizi de yapıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Van Valisi Murat Zorluoğlu da bu aile destek merkezlerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek, buraya gereken her türlü desteği vereceklerini kaydetti.Yapılan konuşmaların ardından Esentepe Aile Destek Merkezi’nin açılış kurdelesi kesilerek, merkez gezildi. Vali Zorluoğlu’nun ziyareti Edremit’in bazı mahalleleri başta olmak üzere mesire alanlarını da gezmesiyle son buldu.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra eşi Funda Zorluoğlu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Kültürve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlü Abdurrahman Çohaz ve Edremitli vatandaşlar katıldı.
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