Doğu Anadolu Bölgesinde hava durumu

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, bölgede aralıklı kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın bulutlu yer yer hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bölgede en düşük sıcaklığı Van’da sıfır ile 5, Bitlis’te eksi 1 ile 2, Hakkâri’de sıfır ile 8 ve Muş’ta sıfır ile 9 olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıklar ise Van’da 7, Bitlis’te 3, Hakkâri’de 1 ve Muş’ta 3 derece olması bekleniyor” denildi.