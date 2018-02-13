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Çatak’ta ‘ikinci dönem zümre toplantısı’ yapıldı

Van’ın Çatak ilçesinde, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Genişletilmiş Zümre Öğretmenler Toplantısı yapıldı.Çatak Yatılı Bölge Okulu ve Çatak Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü...

Çatak’ta ‘ikinci dönem zümre toplantısı’ yapıldı

Van’ın Çatak ilçesinde, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Genişletilmiş Zümre Öğretmenler Toplantısı yapıldı.Çatak Yatılı Bölge Okulu ve Çatak Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü...

13 Şubat 2018 Salı 14:20
Çatak’ta ‘ikinci dönem zümre toplantısı’ yapıldı

Van’ın Çatak ilçesinde, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Genişletilmiş Zümre Öğretmenler Toplantısı yapıldı.

Çatak Yatılı Bölge Okulu ve Çatak Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Taş ve Milli Eğitim Şube Müdürü Şükriye Ersari de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, gündem maddelerine geçildi. Birinci dönemin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ikinci dönemde yapılması planlanan çalışmaların anlatılmasının ardından bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü M. Salih Taş, öğretmenlerin plan hazırlamak için internetten yararlanırken kendi bölgesel özelliklerinden faydalanmalarının önem arz ettiğini söyledi. Taş, “Okullarda okuma yazma bilmeyen öğrenciler için ek zaman ayırarak en kısa sürede okuma yazmaya geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sürekli devamsız öğrencilerin okula kazandırılması amacıyla ev ziyaretleri yapılarak, ailelerin ikna edilmesi, en ücra mahallerimizde dahi okuma yazma seferberliği yapılması gerekmektedir” dedi.

Öğretmenlerin de görüşlerinin alındığı toplantının ardından zümre öğretmenleri, belirlenen sınıflara geçerek konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.
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