Çaldıran’da ‘Okul Güvenliği’ toplantısı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında ‘Okul Güvenliği’ toplantısı yapıldı.

Çaldıran Yavuz Sultan Selim İlkokulunun konferans salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Aslan, kurum müdürleri, veliler ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Dundar, 2017-2018 eğitim öğretim yılı 1. döneminde kaymakamlık ve belediye başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve alınan önlemler hakkında bilgiler verdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılının 2. döneminde alınacak önlemlere de değinen Durdar, okul-veli işbirliğinin önemini anlattı. Okul müdürlerine velilerin öğrencileri konusunda daha fazla bilgiye sahip olmaları konusunda uyaran Dundar, öğrencilerinin yeteneklerinin de göz önünde bulundurulması için gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi. Dundar, “Eğitim öncelikle ailede başlar. Öğrencilere kazandırılacak davranışlarda ve çocuğun geleceğinin belirlenmesinde aile büyük önem taşır. Emniyet ve jandarma kolluk kuvvetleri ile okul müdürlükleri, alınacak tedbirlerle alakalı sürekli işbirliği içinde bulunmaları gerekir” dedi.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, kent güvenlik yönetim sistemlerine entegre edilecek okul kamera sistemlerine ilişkin çalışmaların sene başı itibariyle titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Bu konuda Çaldıran Belediyesinin imkanları dahilinde ilçe genelinde ihtiyacı bulunan Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Umuttepe İlk ve Ortaokulu, Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu ve Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı İmam Hatip Ortaokuluna güvenlik kamera sistemleri kurulmuştur. Güvenlik kamera sistemi ihtiyacı olan okullara kamera sistemi kurulmaya devam edilecektir. Okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması konusunda okul müdürlerine, okul müdür yardımcılarına ve öğretmenlere İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanı tarafından bu konuda işbirliği içerisinde neler yapılacağı ve alınacak tedbirler konusunda bilgi verildi” diye konuştu.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusuna da değinen Dundar, aynı hassasiyetin gösterilerek veli ve öğrencilere yönelik seminerlerin devam ettirilmesini istedi. Öğrencilerin okul servisleri ile güvenli bir şekilde taşınması konusunda okul servis araçlarının model yıllarının yükseltilmesi, servis şoförlerinin herhangi bir sabıkasının olmamasına, ehliyet sahibi olup olmadıklarına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Dundar, öğrenciler dışında herhangi bir yolcu taşınmamasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.