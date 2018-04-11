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Çaldıran’da “O Ses Anadolu” yarışması

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “O Ses Anadolu” ses yarışması büyük beğeni topladı.Okulun konferans salonunda düzenlenen yarışmanın finaline Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar,...

Çaldıran’da “O Ses Anadolu” yarışması

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “O Ses Anadolu” ses yarışması büyük beğeni topladı.Okulun konferans salonunda düzenlenen yarışmanın finaline Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar,...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:04
Çaldıran’da “O Ses Anadolu” yarışması

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “O Ses Anadolu” ses yarışması büyük beğeni topladı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen yarışmanın finaline Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Cumhuriyet Savcısı Erkan Sarı, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız ve İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat da katıldı. Sesi güzel olan yaklaşık 60 öğrenci arasında okul idaresi tarafından oluşturulan jüri heyeti tarafından değerlendirilmeye alınan yarışmacılardan 11. sınıf öğrencisi Nurdan Kuşçu rap müzik dalında, 10. sınıf öğrencisi Nurten Bilici halk müziği dalında ve 11. sınıf öğrencisi Zilan Yıldız ise pop müzik dalında birinci seçildi.

Dereceye girenlere Cumhuriyet Savcısı Erkan Sarı ve 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız ile birlikte ödüllerini veren Kaymakam Tekin Dundar, “Anadolu Lisesi okul idaremiz tarafından ‘O Ses Anadolu’ ses yarışması düzenlendi. Kaç aydan bu yana lisemizde öğretmenlerimiz tarafından oluşturulan jüri üyeleri tarafından yaklaşık 60 öğrencimiz eleme usulü ile yarışmaya katılmışlardır. Ses yarışmasından dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini dağıttık. Yapılan yarışmanın öğrencilerimizin moral ve motivasyonuna büyük katkı sunduğuna inanıyorum. Değişik alanlarda bir takım etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerimizin derslerine ve okullarına olan bağlılığına katkı sunabileceğine inanıyorum. Eğitim, spor, müzik ve diğer alanlarda çok yetenekli öğrencilerimiz var, ama bunlar saklı birer kutu gibiler. Bunların artık ortaya çıkarak değerlendirilip ülke ve ilçe başarılarına katkılar sunmaları gerekir” dedi.
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