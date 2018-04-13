Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

Çaldıran’da ‘Çocuklarda Din Eğitimi ve Mahremiyet’ semineri

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Çocuklarda Din Eğitimi ve Mahremiyet’ konulu bir seminer düzenlendi.Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından...

Çaldıran’da ‘Çocuklarda Din Eğitimi ve Mahremiyet’ semineri

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Çocuklarda Din Eğitimi ve Mahremiyet’ konulu bir seminer düzenlendi.Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından...

13 Nisan 2018 Cuma 16:41
Çaldıran’da ‘Çocuklarda Din Eğitimi ve Mahremiyet’ semineri

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Çocuklarda Din Eğitimi ve Mahremiyet’ konulu bir seminer düzenlendi.

Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen seminer, Beyazıt Mahallesi’nde bulunan müftülüğün konferans salonunda yapıldı. Psikolojik danışman Aziz Taş; ‘Eğitimde çocuk nedir? Gelişim evrelerinde dikkat edilmesi gereken dini hususlar, din eğiticisinde (Ebeveynler, öğretmenler vb.) bulunması gereken özellikler, din eğitimcilerinin kullanabilecekleri eğitim yöntem ve teknikleri’ konularını anlatırken, Sosyolog Songül Yıldız ise; ‘çocuklarda mahremiyet tanımı, önemi ve üstünde durulması gereken hususlar’ konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpekyolu’nda fidan dikim şenliği
İpekyolu’nda fidan dikim şenliği
Özalp Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası kura çekimi
Özalp Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası kura çekimi
Müdür Tekve’den Kaymakam Öztürk’e ziyaret
Müdür Tekve’den Kaymakam Öztürk’e ziyaret

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim