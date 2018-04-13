Çaldıran’da ‘Çocuklarda Din Eğitimi ve Mahremiyet’ semineri

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Çocuklarda Din Eğitimi ve Mahremiyet’ konulu bir seminer düzenlendi.

Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen seminer, Beyazıt Mahallesi’nde bulunan müftülüğün konferans salonunda yapıldı. Psikolojik danışman Aziz Taş; ‘Eğitimde çocuk nedir? Gelişim evrelerinde dikkat edilmesi gereken dini hususlar, din eğiticisinde (Ebeveynler, öğretmenler vb.) bulunması gereken özellikler, din eğitimcilerinin kullanabilecekleri eğitim yöntem ve teknikleri’ konularını anlatırken, Sosyolog Songül Yıldız ise; ‘çocuklarda mahremiyet tanımı, önemi ve üstünde durulması gereken hususlar’ konusunda katılımcılara bilgi verdi.