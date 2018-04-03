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Çaldıran’da bordürlü kilitli parke taşı yol yapımı için ihale yapıldı

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından bordürlü kilitli parke taşı yol yapımı için ihale yapıldı.Çaldıran Belediyesi toplantı salonunda yapılan ihaleye 17 firma katıldı. Çaldıran merkezde bulunan 6 mahallede bordürlü kilitli parke...

Çaldıran’da bordürlü kilitli parke taşı yol yapımı için ihale yapıldı

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından bordürlü kilitli parke taşı yol yapımı için ihale yapıldı.Çaldıran Belediyesi toplantı salonunda yapılan ihaleye 17 firma katıldı. Çaldıran merkezde bulunan 6 mahallede bordürlü kilitli parke...

03 Nisan 2018 Salı 17:50
Çaldıran’da bordürlü kilitli parke taşı yol yapımı için ihale yapıldı

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından bordürlü kilitli parke taşı yol yapımı için ihale yapıldı.

Çaldıran Belediyesi toplantı salonunda yapılan ihaleye 17 firma katıldı. Çaldıran merkezde bulunan 6 mahallede bordürlü kilitli parke taşı yol yapılacağını belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran ilçemizde baharın gelmesi işle birlikte çalışmalarımız hız kazanacaktır. Bu gün belediyemizin yapacağı çalışmalarının ilk ihalesi yapıldı. Çaldıran’da çalışma mevsiminin kısa süreli oluşundan dolayı çalışmalarımızın alt yapısına kış mevsiminde başladık. Kış mevsiminde kar yağışı altında kilitli parke taşı ile yapılması planlanan yollarımızın ölçüm çalışmalarını yaptık. Geçen yıl büyük ölçüde yapılacak yollarımızın alt yapı çalışmalarını da tamamladık. İlçe merkezimizde bulunan 6 mahallemizde yaklaşık 65 bin metre kare bordürlü kilitli parke taşının yapım ihalesi yapıldı. 17 firmanın katıldığı ihale bu hafta içinde sonuçlanarak. Sözleşmelerin yapılmasının ardında en geç üç hafta içinde çalışmalara başlanacaktır. Hedefimiz ilçe merkezimizde yol sorununu tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu ay içinde kırsal mahallelerimizin de yollarının kilitli parke taşlarıyla süslenmesi için ihalelerimiz olacak. At yapı çalışmalarımızda sorun bulunmamaktadır. Hedefimiz 2018 yılında Çaldıran merkez ve diğer mahallelerinde deki yol sorununu çözmek için yaklaşık 650 bin metrekare bordürlü kilitli taş yol yapımı ihalesi için çalışmalarımız tamamlanmıştır. İlçemizde yapmaya başladığımız hizmetleri tamamlayarak vatandaşlarımızın hayır dualarını alacağız” dedi.
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