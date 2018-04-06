Çaldıran belediyesinden ilçeye yeni bir hizmet daha

Van’ın Çaldıran Belediyesi Başkanlığı tarafından ilçede bulunan çöp bidonları kaldırılarak yerine standartlara uygun çöp konteynerleri konulacak.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle araları ve çarşı merkezinde bulunan eskimiz bidonların yerine yeni çöp konteynerleri konulmaya başlandı. Daha önce kullanılan eskimiş ve sıvı atıkları akıtan çöp bidonları, hem insan sağlığını olumsuz etkiliyordu hemde çöplerin çevreye olumsuz etkiler bırakıyordu. Bu olumsuzlukların önüne geçen Çaldıran Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, eskimiş bidonların yerine satndartlara uygun konteynerlerle değiştirmeye başladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”İlçemizde yıllar önce çöp bidonları kullanılmış. Ancak zaman aşımından dolayı bidonlar eskimiz ezilmiş ancak içine dökülen çöpler muhafaza edilemeyerek çevreye ve insan sağlığını olumsuz etkilemekteydi. İnsanlarımızın sağlığı ve ilçemizin temizliği bizler için çok önemlidir. Geçen yaz sezonunda 650 adet 800 litre çöp alma haznesine sahip demir ve çeliğin paslanmaya karşı korunmasında en akılcı ve kesin çözüm olan sıcak daldırma galvanizden meydana gelen çöp konteynerleri almıştık. Eskimiz çevre sağlığını olumsuz etkileyen bidonların yerine yeni konteynerleri bırakarak olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız. İlçemizde bu yıl bir ilki daha yaşatarak geçen yıldan kullanılan çöp konteynerleri tazyikli su ile yıkatarak bozulan konteynerlerin onarımı ve genel bakımları da yapılarak yeniden yerlerine konulmasına başladık. Çarşı merkezimizde ki çöp konteynerleri için yeniden yer oluşmak için çalışmalarımız başlamıştır. Çarşı merkezimizdeki konteynerlere yeniden oluşturacağımız Vanyolu Caddemizdeki prestij caddenin yapımıyla konteynerler için cepler yapacağız. Konteynerler burada muhafaza edilerek bu vesile ile çöplerin çevreye dağılmasının da önüne geçilmiş olacaktır” dedi