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Başkan Vekili Vardar, mega projesini açıkladı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, ilçede hayata geçirecekleri mega projesini açıkladı.Açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Vardar, Özalp ilçe merkezinden geçen yaklaşık 1.8 kilometre...

Başkan Vekili Vardar, mega projesini açıkladı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, ilçede hayata geçirecekleri mega projesini açıkladı.Açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Vardar, Özalp ilçe merkezinden geçen yaklaşık 1.8 kilometre...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:56
Başkan Vekili Vardar, mega projesini açıkladı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, ilçede hayata geçirecekleri mega projesini açıkladı.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Vardar, Özalp ilçe merkezinden geçen yaklaşık 1.8 kilometre uzunluğundaki caddede peyzaj çalışması yapılacağını, yolun genişletilerek tüm kaldırımlarının yenileneceğini söyledi. Proje kapsamında caddede sıcak asfalt serimi de yapılacağını ifade eden Vardar, refüj ve kaldırımda süs bitkileri ekilerek, vatandaşların oturabileceği banklar yapılacağını kaydetti. Ferhat Vardar, “İlçemize yakışır modern bir prestij caddesi olacak. Bu çalışma, bu yıl içerisinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak. Özalp Belediyesi olarak ikinci mega projemizi yakında açıklayacağız” dedi.
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