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Başkan Türkmenoğlu, Kadınlar Günü’nü kutladı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve kadınlara çiçek takdiminde bulundu.8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile AK Parti Van İl Başkanlığı binasında...

Başkan Türkmenoğlu, Kadınlar Günü’nü kutladı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve kadınlara çiçek takdiminde bulundu.8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile AK Parti Van İl Başkanlığı binasında...

08 Mart 2018 Perşembe 14:51
Başkan Türkmenoğlu, Kadınlar Günü’nü kutladı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve kadınlara çiçek takdiminde bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile AK Parti Van İl Başkanlığı binasında çalışan kadınlar ve AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığındaki kadınlara çiçek takdiminde bulunan Başkan Türkmenoğlu, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına bir hatıra fotoğrafı da çektiren Türkmenoğlu, AK Parti iktidarı dönemi boyunca hayata geçirilen projelerle geleceğin kadınları, anneleri olan kız çocuklarının eğitimine önem verildiğini ve yaşam şartlarının çok daha iyi hale getirildiğini ifade etti. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünü ilke edinip, annelere olan sevgi, saygı ve hoşgörünün tüm kadınlara yönelik gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Türkmenoğlu, ‘‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü başta Vanlı kadınlarımız olmak üzere, ülkemizde ve tüm dünyada her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmasını temenni ediyor, tüm kadınların gününü kutluyorum” dedi.
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