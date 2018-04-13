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Başkan Özgökçe’den ‘Miraç Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Miraç’ın birçok hikmeti içinde barındıran kutsal bir yolculuk olduğunu belirtti.Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe,...

Başkan Özgökçe’den ‘Miraç Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Miraç’ın birçok hikmeti içinde barındıran kutsal bir yolculuk olduğunu belirtti.Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe,...

13 Nisan 2018 Cuma 14:10
Başkan Özgökçe’den ‘Miraç Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Miraç’ın birçok hikmeti içinde barındıran kutsal bir yolculuk olduğunu belirtti.

Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Miraç mucizesinin maddi ve manevi yükselişe, her türlü kötülükten arındırılarak gerçek insanlığa ve yüce mertebeye ulaşmak için bir davet olduğunu ifade etti. Bu gece idrak edecekleri kandillerden biri olan Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç, huzur ve bahtiyarlığını hep birlikte yaşayacaklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, duygu birliğinin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın hat safhaya çıktığı bu önemli gecede, bütün dünyada acının, gözyaşının, şiddetin ve terörün sona ermesi, insanlığın, barışı ve huzuru için bol bol dua edelim, Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla inşallah her biriniz kırk bin dille tespih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu zindanı dünyada ibadet ve dualar edeceksiniz” dedi.

“Miraç’ın hikmeti o kadar yüksektir ki fikr-i beşer ulaşamıyor, o kadar derindir ki ona yetişemiyor, o kadar incedir ve latiftir ki akıl kendi kendine idrak edemiyor” ifadelerini kullanan Başkan Özgökçe, bazı işaretlerle hakikatleri bilinmezse de vücutları bildirilebildiğini kaydetti. Başkan Özgökçe, “Peygamberimizin Allah katına yükseliş günü olan Miraç Kandili, bizlerin de manevi dünyasında iyilik, iman ve kutlu değerlerin yükselişine sebep olması en büyük duamızdır. Bütün müminlerin huzur bulduğu bu gecede, Peygamberimizin mübarek yolculuğunu anlamak için manevi duyguların önemine yoğunlaşmalı ve bu sayede mukaddes ve en son hak dinimizin bizlere sunduğu üstün değerler anlaşılmalıdır. Küslüklerin son bulduğu, yardıma muhtaç kimselere, hastalara şefkat ve yardım elinin uzatılması ile bu güzel gece daha da anlamlı hale gelecektir. Bu temennilerle, Allah katında edilen bütün duaların kabul edilmesini, İslam alemi, Tuşba’mız ve Van’ımız için Miraç Kandili’nin bütün güzelliklerinin, adaletin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin yolunu açmasını ve bizlerin manen ve madden yükselişe ve hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz eder, sizin Miraç’ınızı tebrik ve Miraç sahibinin sünnet-i seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine Rahmet-i İlahiyeden niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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