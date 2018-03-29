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Başkan Koç’tan Kaymakam Dundar’a ziyareti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ı ziyaret etti.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, Çaldıran...

Başkan Koç’tan Kaymakam Dundar’a ziyareti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ı ziyaret etti.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, Çaldıran...

29 Mart 2018 Perşembe 17:08
Başkan Koç’tan Kaymakam Dundar’a ziyareti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ı ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında şehit aileleri ve gaziler için ilçede yapılacak olan faaliyetlere değindiklerini belirten Başkan Koç, “Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ve kahraman gazilere göstermiş olduğu hassasiyetinden ve bunun yanında ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür edip, hediye takdiminde bulunduk. Bu kapsamda bizleri en güzel şekilde ağırladıkları için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar’a tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.
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