Başkan Karael’den olağan genel kurul açıklaması

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, 7 Mart’ta yapılacak olan oda genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi.

Açıklamalarda bulunan İdris Karael, Van Demirciler Tornacılar Tamirciler ve Esnaf Sanatkârlar Odasının 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunun 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Beyaz Saray Düğün Salonunda yapılacağını söyledi. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde olağan genel kurulun 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da aynı adreste yapılacağını dile getiren Karael, “Odalarımızın olağan genel kurulları, 2018 yılı ocak ayından itibaren başlamıştır. Biz de Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odamızın Olağan Genel Kurulunu yukarıda bahsettiğimiz tarihte yapmak üzere yönetim kurulu olarak karar verdik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından müracaatımıza onay verilmesine müteakip, genel kurul çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle esnaf ve sanatkârımız açısından önemli olan bu genel kurulun hayırlara vesile olmasını, alınacak kararların ve seçilecek yönetim ve denetim kurullarının ilimize, ülkemize, aziz milletimize, esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, özelikle esnaf ve sanatkârlarımızın genel kurula gelmelerini ve meslek odasına sahip çıkmalarını önemle rica ederim” dedi.