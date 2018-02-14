Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113455
ALTIN
164.375
DOLAR
3.7951
STERLİN
5.2953
EURO
4.7012

Başkan Karael’den olağan genel kurul açıklaması

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, 7 Mart’ta yapılacak olan oda genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi.Açıklamalarda bulunan İdris Karael, Van Demirciler Tornacılar...

Başkan Karael’den olağan genel kurul açıklaması

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, 7 Mart’ta yapılacak olan oda genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi.Açıklamalarda bulunan İdris Karael, Van Demirciler Tornacılar...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:17
Başkan Karael’den olağan genel kurul açıklaması

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, 7 Mart’ta yapılacak olan oda genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi.

Açıklamalarda bulunan İdris Karael, Van Demirciler Tornacılar Tamirciler ve Esnaf Sanatkârlar Odasının 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunun 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Beyaz Saray Düğün Salonunda yapılacağını söyledi. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde olağan genel kurulun 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da aynı adreste yapılacağını dile getiren Karael, “Odalarımızın olağan genel kurulları, 2018 yılı ocak ayından itibaren başlamıştır. Biz de Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odamızın Olağan Genel Kurulunu yukarıda bahsettiğimiz tarihte yapmak üzere yönetim kurulu olarak karar verdik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından müracaatımıza onay verilmesine müteakip, genel kurul çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle esnaf ve sanatkârımız açısından önemli olan bu genel kurulun hayırlara vesile olmasını, alınacak kararların ve seçilecek yönetim ve denetim kurullarının ilimize, ülkemize, aziz milletimize, esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, özelikle esnaf ve sanatkârlarımızın genel kurula gelmelerini ve meslek odasına sahip çıkmalarını önemle rica ederim” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çatak’ta ‘ikinci dönem zümre toplantısı’ yapıldı
Çatak’ta ‘ikinci dönem zümre toplantısı’ yapıldı
Başkale’de 7 kaçak şahıs yakalandı
Başkale’de 7 kaçak şahıs yakalandı
Başkale’de karla mücadele çalışması
Başkale’de karla mücadele çalışması

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim