Başkale’de trafik kazası 1’i ağır 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari’den Van’a gitmekte olana İzet Çallı yönetimindeki kamyonet, Başkale ilçesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kaza yaptı. meydana gelen kazada sürücü İzet Çallı ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı.Yaralılar Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yarılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

kazayı gören bir vatandaş ise, ambulansın olay yerine gelinceye kadar yaralı üşümesinde üzerine battaniye ve ıslanmasın diye şemsiye ile kapattı.