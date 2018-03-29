Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857

Başkale’de trafik kazası 1’i ağır 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari’den Van’a gitmekte olana İzet Çallı yönetimindeki kamyonet, Başkale...

Başkale’de trafik kazası 1’i ağır 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari’den Van’a gitmekte olana İzet Çallı yönetimindeki kamyonet, Başkale...

29 Mart 2018 Perşembe 14:55
Başkale’de trafik kazası 1’i ağır 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari’den Van’a gitmekte olana İzet Çallı yönetimindeki kamyonet, Başkale ilçesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kaza yaptı. meydana gelen kazada sürücü İzet Çallı ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı.Yaralılar Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yarılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

kazayı gören bir vatandaş ise, ambulansın olay yerine gelinceye kadar yaralı üşümesinde üzerine battaniye ve ıslanmasın diye şemsiye ile kapattı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘1. Van Tekstil ve Ev Tekstili Fuarı’ start aldı
‘1. Van Tekstil ve Ev Tekstili Fuarı’ start aldı
Başkan Koç’tan Kaymakam Dundar’a ziyareti
Başkan Koç’tan Kaymakam Dundar’a ziyareti
Tuşba Belediyesi’nden ‘ödüllü deneme sınavı’
Tuşba Belediyesi’nden ‘ödüllü deneme sınavı’

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim