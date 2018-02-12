Başkale’de karla mücadele çalışması

Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı ve Yukarı Dallı mahalleri yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 10 kilometrelik yolun büyük bir kısmında çığ tehlikesi bulunduğunu belirten Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri, "Zor şartlarda çalışma yürüttük. Çünkü çok riskli arazi. Biz çığların düşmesini ve karların biraz daha erimesini bekledik. Yolu açarak karla mücadeleyi tamamladık" dediler.