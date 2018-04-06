Başkale’de "10 nisan polis hafta" etkinlikleri

Van’ın Başkale ilçesinde “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri kapsamında başta Afrin şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Türk Polis Teşkilatının 173. yılı etkinlikleri kapsamında Merkez Camii’nde başta Afrin şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlit programına Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit programının ardından Başkale İlçe Müftü Vekili Hamit Karadeniz tarafından mevlit okundu. Şehitler için duanın yapılmasının ardından mevlit sona ererken, cami cemaatine gül suyu, lokum ve yemek ikram edildi.

Cami çıkışı açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, "Başta Afrin şehitleri olmaz üzere vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, hatıraları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Şehitlerimiz her zaman olduğu gibi bugünde, yarında yüreğimizde yaşamaya devam edeceklerdir. Şehitlerimize minnettarız. Cennet vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Mekânları cennet, ruhları şad olsun. Polis teşkilatımızın da 173. yıldönümü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.