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Başkale Belediyesinden kandil simidi dağıtımı

Van’ın Başkale Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve belediye personeline kandil simidi ikram etti.Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün isteği üzerine hazırlanan kandil simitleri, zabıta ekipleri...

Başkale Belediyesinden kandil simidi dağıtımı

Van’ın Başkale Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve belediye personeline kandil simidi ikram etti.Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün isteği üzerine hazırlanan kandil simitleri, zabıta ekipleri...

13 Nisan 2018 Cuma 17:10
Başkale Belediyesinden kandil simidi dağıtımı

Van’ın Başkale Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve belediye personeline kandil simidi ikram etti.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün isteği üzerine hazırlanan kandil simitleri, zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara ikram edildi. Simit ikramlarını alan vatandaşlar, Başkale Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

Kaymakam Öztürk, Miraç Kandili’nin; merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu ifade etti. Allah’a daha derin şükür imkanının bulunacağı bu özel gecede, birlik, beraberlik ve huzurun artmasını temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlarım” dedi.
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