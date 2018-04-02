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Başkale Belediyesi zabıta ekiplerinin bayan kuaför denetimleri

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan bayan kuaförleri denetlendi.Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan bayan kuaförleri denetlendi. Yapılan denetimlerde işyeri açma...

Başkale Belediyesi zabıta ekiplerinin bayan kuaför denetimleri

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan bayan kuaförleri denetlendi.Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan bayan kuaförleri denetlendi. Yapılan denetimlerde işyeri açma...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:10
Başkale Belediyesi zabıta ekiplerinin bayan kuaför denetimleri

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan bayan kuaförleri denetlendi.

Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan bayan kuaförleri denetlendi. Yapılan denetimlerde işyeri açma ve çalıştırma evraklarının yanısıra sağlık ve hijyenik koşullarına da bakıldı. Bayan kuaförlerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olup olmadığını kontrol eden ekipler, eksik evrakları olanlara tamamlamaları için tutanaklar tutulduğu belirtildi. İşyerlerini mahalle aralarında açan bayan kuaförlerinin denetimlerinin aralıksız süreceğini söyleyen ekipler, uyarıları dikkate almayan işyerlerinin ise kapatılacağını açıkladı.
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