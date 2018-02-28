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Başarılı sporcular ödüllendirildi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, farklı spor dallarında dereceye giren Vanlı sporcuları ödüllendirdi.İstanbul’da yapılan Türkiye salon şampiyonası ve Denizli’de yapılan Bayanlar Görme Engelliler Judo Türkiye...

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, farklı spor dallarında dereceye giren Vanlı sporcuları ödüllendirdi.İstanbul’da yapılan Türkiye salon şampiyonası ve Denizli’de yapılan Bayanlar Görme Engelliler Judo Türkiye...

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:27
Başarılı sporcular ödüllendirildi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, farklı spor dallarında dereceye giren Vanlı sporcuları ödüllendirdi.

İstanbul’da yapılan Türkiye salon şampiyonası ve Denizli’de yapılan Bayanlar Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular ile antrenörleri, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen ödül töreninde Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında ikinci olan Esmer Taşkın’a plaket ve tam altın ödülü, Türkiye Salon Şampiyonasında Tohm barajını geçerek 2024 olimpiyatlarına aday olan Berkan Ceylan’a ise plaket ve yarım altın ödülü verildi. Ayrıca antrenörlere de teşekkür plaketi verildi.

Sporcularla yakından ilgilenen Genel Sekreter Yalçın, başarının engel tanımadığını ifade ederek, “Sizler birçok engeli aşarak bizlere madalyalarla geldiniz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri ödüllendirmek istedik. İnsan istediğinde başaramayacağı bir şey yoktur. Yeter ki gayret edip üzerimize düşenleri yapalım. Bu başarınızdan dolayı sizleri ve antrenörlerinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yalçın, daha sonra sporcular ve antrenörleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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