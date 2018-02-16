AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına yeniden Adnan Aydın atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van’ın Erciş İlçe Başkanlığına ikinci kez atanan Adnan Aydın, ilçeye gelişinde partililer ve sevenleri tarafından karşılandı.

İkinci kez AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına getirilen Adnan Aydın, Ankara’dan Van’a gelişinde havaalanında sevenleri tarafından coşku ile karşıladı. Daha sonra araç konvoyu eşliğinde akşam saatlerinde ilçeye gelen Aydın, halka parti binası önünde bir selamlama konuşması yaptı. 23 aday ile birlikte 7 aylık bir sürecin ardından emanetin ikinci kez kendisine tevdi edildiğini belirten Aydın, “Burada 7 aylık bir süreç yaşadık. 18’i Erciş’te, 5 aday ise Ankara’dan olmak üzere toplamda 23 aday bu hizmet yarışında çaba sarf etti. Bu süreç içerisinde halkımıza biz aday adayları hakkında mülakat, araştırma, soruşturma, STK, kanaat önderleri, muhtarlar, esnaflarımıza, hemşehrilerimize genel merkez ve il başkanımız tarafından araştırma ve soruşturmalar yapıldı. Bu araştırmada sizin verdiğiniz o güzel kararla bu kardeşiniz ikinci kez bu ulvi makama uygun görüldü. 22 aday arkadaşımızdan büyükleri ağabeyim, küçükleri ise kardeşimdir. Siyaset bir yarıştır. Herkes yarışını yaptı. Neticede Erciş halkı bir karar verdi ve Erciş halkı kazandı. Zaman artık birlik, beraberlik zamanıdır. Erciş hepimizindir. 2019 seçimleri bizim için çok önemlidir. Artık yeter diyeceğiz. Biz kini, nefreti, kederi bir tarafa bırakacağız. Ben, sen olayını bir tarafa bırakacağız. Hepimiz birlik, beraberlik, kucaklama, sevgi ve saygı içerisinde olacağız Allah’ın izniyle. 2009 yılında il genel meclisi üyesi oldum. Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görev yaptım. 86 köyümüze hizmet götürdüm. Daha sonra 2014 yılında AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına atandım. 3,5 yıllık bir zaman geçti. Belki de en büyük zorluk, en büyük dönem 2014-2018 yılının bugününe kadardı. İlçe başkanlarının bu dönem zarfında neler çektiğini sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Bu süreçte sizler beni kucakladınız, bana destek çıktınız. Allah sizden razı olsun. Geçen süre içinde Cumhurbaşkanı seçimi, 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerini hep birlikte gördük. 16 Nisan referandumunu geçirdik. Yetti mi? Yetmedi. Peki, daha neler yaşadık. 17-25 Aralık olaylarını yaşadık. 6-7 Ekim olayları oldu. 6-7 Ekim olaylarında Erciş’i yakıp, yıkıp, talan ettiler. Ama biz kaçmadık. Ayaklarımızın üstünde dimdik durduk. Herkese kapımızı açtık. Allah’a binlerce şükürler olsun ki, bugün biz yine buradayız ve ayaktayız. Daha sonra 15 Temmuz darbesi oldu. Erciş halkı 81 il gibi yüzlerce ilçe gibi 37 gün meydanlarda demokrasisine sahip çıktı, nöbet tuttu. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Cumhurbaşkanımız bana ne söyledi biliyor musunuz? ‘Erciş. Ben 2014’ü unutamadım. Başkan, Erciş halkına söyle, 2019’da bu acıyı benim içinden çıkarsınlar.’ Allah’ın izniyle sizinle beraber 2019’da belediye seçimleri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri, aynı gün içerisinde milletvekilliği seçimlerini halkımızla, sivil toplum örgütleriyle, diğer siyasi parti arkadaşlarımızla, kanaat önderlerimizle, muhtarlarımızla, memurumuzla ve esnaflarımızla hepimiz birlik, beraberlik içerisinde 2019 seçimlerini başarıyla geçireceğiz. Biliyorsunuz biz bu süre zarfından bir süreç daha yaşadık. Neydi o süreç? Kayyum süreci. 1,5 yıldır diğer ilçeler gibi Erciş’e de kayyum atandı. Peki hiç düşündünüz mü kayyum Erciş’e ne yapmış? Geriye dönük belediyelerin 8-10 senelik yapabileceği hizmeti kayyum 1,5 senede gerçekleştirdi. Bakınız sahilinden tutunuz bütün caddelerimize, semt pazarları her tarafı ayrım yapmadan hepsi bizimdir diyerek 8 senede yapılacak hizmeti kaymakamımızdan Allah razı olsun sizinle birlikte 1,5 senede yaptık. Allah’ın izniyle bu hizmeti devam ettireceğiz ve eksiklikleri de tamamlayacağız. Bunun nedeni birlik ve beraberliktir. Biz kaymakamımıza sahip çıktık. Kaymakam buralı değil, yarın gidecek. Gittiği zaman asfaltı götürecek mi? Hayır. Altyapıyı götürecek mi? Hayır. Hepsi Erciş’e kalıyor. Peki o zaman biz kaymakamımıza neden destek çıkmayalım. Biz bundan sonra da görevim sonlanana kadar sizinle birlikte hep birlik beraberlik içinde kaymakamımızla beraber bu hizmetlere Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Ben Allah’tan başka kimseye eğilmem. Ama Erciş halkının elini değil, ayağını öperim. Van’da il başkanımız konuşma yaptı. Allah sizden razı olsun, Erciş tarih yazdı. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Kendi zamanınızı bize ayırdığınız için. Erciş’ten Van’a kadar geldiğiniz için. Van’da bizleri karşıladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Birinci dönem bitti, ikinci döneme Bismillahirrahmanirrahim diyip burada başlıyoruz. Türk, Kürt ayrımı yapmadan, hiçbir mahallenin ayrımını yapmadan halkımıza hizmet edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir teşkilat kuracağız ki, herkesin seveceği, sayacağı kişiler olacak. Sevgi, saygı ve hiçbir art niyet gözetmeden birlik ve beraberlik içerisinde Erciş’e yakışan neyse biz onu yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Karşılamaya gelen, burada toplanan tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.