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Ahmet Davutoğlu, üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, FETÖ’nün en büyük cinayetinin insanların akıllarını köleleştirmesi ve akledebilme yeteneklerini yok etmesi olduğunu belirterek, “Aklınızın esir alınmasına izin vermeyin”...

Ahmet Davutoğlu, üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, FETÖ’nün en büyük cinayetinin insanların akıllarını köleleştirmesi ve akledebilme yeteneklerini yok etmesi olduğunu belirterek, “Aklınızın esir alınmasına izin vermeyin”...

16 Mart 2018 Cuma 19:14
Ahmet Davutoğlu, üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, FETÖ’nün en büyük cinayetinin insanların akıllarını köleleştirmesi ve akledebilme yeteneklerini yok etmesi olduğunu belirterek, “Aklınızın esir alınmasına izin vermeyin” dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Ahmet Davutoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Düşünce ve Medeniyet Topluluğu tarafından düzenlenen ’Duruş Konuşmaları’ kapsamında gençlerle bir araya geldi. Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonunda ‘Bilgi, Bilinç ve Ahlak’ üzerine bir konuşma yapan Davutoğlu, “Dünyanın en iyi insanı olsanız da aklınızın esir alınmasına izin vermeyin” tavsiyesinde bulundu.

Van’da şehir varken Avrupa’da şehir olmadığına işaret eden Davutoğlu, Evliya Çelebi’nin anlattığı Van’ın Avrupa’dan çok zengin olduğunu belirtti.

Meslek seçimi konusunu dinleyicilere anekdotlar halinde anlatan Davutoğlu, “Başbakanlık dönemimden sonra akademisyen bir arkadaşım ‘gördüğünüz en önemli eksiklik nedir?’ diye sormuştu. En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür. İnsanoğlunun en önemli alameti akledebilme yetisidir. Aklınızı kimseye kiraya vermeyin. O yeteneğiniz sizin şahsiyetinizdir. FETÖ’nün en büyük cinayeti, insanların akıllarını köleleştirmesi ve akledebilme yeteneklerini yok etmesidir. Dünyanın en iyi insanı olsanız da aklınızın esir alınmasına izin vermeyin. Kendi hayatınızı yaşayacaksınız. Kendi özünüzü terk etmeyin. Ne bir terör örgütüne ne de kimseye aklınızı, vicdanınızı, sezginizi terk etmeyin” şeklinde konuştu.

“Yoldan önce yoldaşınızı bulun”

Dört dostluğun kendisini çok etkilediğini söyleyen Davutoğlu, “Hz Peygamber ile Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ile Hz. Selman-ı Farisi, Hz. Mevlana ile Şems ve Yavuz Sultan Selim ile Hasan Can dostluğudur. Yavuz Sultan Selim’in dosta ihtiyacı vardı. Hz. Peygamberin dosta ihtiyacı vardı. Dosta ihtiyacımız var. Allah sizleri, bizleri dostsuz bırakmasın. ‘Ben kendime yeterim’ diyenden daha yalnızı yoktur. Yoldan önce yoldaşınızı bulun” diye konuştu.

“En güçlü kişi kendisiyle barışık olan kişidir”

Esas iletişimin yürekten yüreğe, gönülden gönülle yapılan iletişim olduğunu da sözlerine ekleyen Davutoğlu, ahlakın güç ile hayata geçeceğini ve gücün olmadığı yerde ahlakın olamayacağını söyledi. Davutoğlu, “Kendinizi tanıyacaksınız, mekanı muhabbetle seveceksiniz. Zamanı öyle yaşayacaksınız ki anın hakkını vereceksiniz. Tarihin öznesi olacaksınız. Bilginin öznesi olacaksınız. Meslek seçiminde kendi serüveninizi takip edeceksiniz. Düşünce yönteminde düşüncenin öznesi olacaksınız. Zihninizi özgür kılacaksınız. Ahlaklı olacaksınız, ahlakçı olmayacaksınız. En güçlü kişi kendisiyle barışık olan kişidir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Davutoğlu, ardından Van YYÜ Rektörlüğüne geçti. Eski Başbakan Davutoğlu’nun Tuşba Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirmesi ve bu gece Van’da konaklaması bekleniliyor.

Programa Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.
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