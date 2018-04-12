42 yıl sonra gelen mutlu haber

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın girişimleri sonucu, 24 Kasım 1976 tarihinde yaşanan 7.5 şiddetindeki depremde iş yerleri yıkılan esnafa 42 yıl sonra haklarının iadesi için çalışma başlatıldı.

Çaldıran Belediyesinde Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında yapılan toplantıya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, İyileştirme Şube Müdürü Aziz Salihoğlu, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy, Çaldıran Belediyesi Şehir Plancısı ve depremde iş yerlerini kaybeden esnaflar katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, 24 Kasım 1976 tarihindeki Çaldıran depreminde iş yerleri yıkılan 111 esnaf, mirasçılara ve işgalcilere yönelik ayrı ayrı çözüm öneriler tartışıldı.

Yasal çerçevede sorunların çözülmesi ve mağdur olan esnafın iş yeri tapularını almaları için ivedi şekilde çalışmaların başlandığını belirten Kaymakam Dundar, "Çaldıran’da 24 Kasım 1976 yılında 7.5 şiddetinde yaşanan depremde; ilçemiz haritadan silinmiş, tek bir yapı bile sağlam kalmamış. Yaşanan felakette yaklaşık 4 bin insanımız hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Devletimiz deprem sonrası yeni yerleşim merkezini kurarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmıştı, ancak aradan 42 yıl geçmesine rağmen hala çözülemeyen sorunlar var. Bunun için AFAD İl Müdürümüz ve teknik kadrolar ve depremde iş yerleri yıkılan, ama iş yerlerini alamayan esnaflarımız ile birlikte bir araya geldik. Sorunun çözülmesi için çalışmalara başladık. Depremde iş yerleri yıkılan esnaflarımız ve zamanında işgal edilen esnaflarımızın içinde ticaret yaptığı, ancak tapuları bulunmayan iş yerlerinin tapularını vermeyi hedefliyoruz. Deprem sonrası aradan yarım asra yakın bir zaman geçmiş. Yapılan uğraşlar sonucu kangren haline gelmiş ve alamadıkları iş yerlerine ait tapuları en kısa zamanda vermeyi planlıyoruz. Hayatlarını kaybeden hak sahiplerinin de veraset yoluyla esnaflara verdiğimiz örnek dilekçelerle en geç 13 Nisan 2018 tarihine kadar belediyemizin aracılığıyla yetkili makamlara müracaatlarda bulunmalarını istiyoruz. Bizler atandığımız günden bu yana vatandaşlarımızın huzuru, rahatı için şimdiye kadar yapılmayan hizmetleri getirdik, getirmeye de çalışacağız. ‘Halkını yaşat ki devlet yaşasın’ düşüncesi ile halka hizmeti Hakk’a hizmet biliriz" dedi.