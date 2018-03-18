VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Muradiye Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, daha sonra Kazım Karabekir Endüstri ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda devam etti. Muradiye İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Çanakkale Destanını anlatan tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve Çanakkale türkülerinin seslendirildiği program, daha önce Çanakkale ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren 9 öğrenciye ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Harun Yücel, Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.