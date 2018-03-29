‘1. Van Tekstil ve Ev Tekstili Fuarı’ start aldı

Van’da Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilen ‘1. Van Tekstil ve Ev Tekstili Fuarı’, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

EXPO Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuara Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İran’ın Hoy Belediye Başkanı Muharrem Ekremzade, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Fuarda bir konuşma yapan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, olumsuz hava şartlarına rağmen fuarın renkli görüntüler oluşturduğunu belirterek, fuarın hem üretici hemde tüketici açısından verimli geçmesi dileklerinde bulundu. Van’da ilk defa tekstil fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Güler, “Amacımız, insanları birebir görüştürüp, bağlantı yaptırarak verimli bir çıktı elde etmek. Bunun yanında önümüzdeki yıllarda bu fuarı daha çok büyüterek, diğer fuarlarda olduğu gibi Van’ı uluslararasına taşıyıp marka haline getirmektir. Allah’a şükür artık fuarlarımız, Türkiye gündeminde olan fuarlar. Bu sene yapacağımız 9 fuarla büyük illerden daha fazla fuar yapan bir il haline geldik. Bu da bizleri memnun ediyor. Bizler 2020 yılına kadar Van’da en az 4 tane uluslararası fuar yapmayı hedefliyoruz. İnşallah hep beraber bu hedeflerimize ulaşırız” dedi.

Fuara Van ve bölgede üretim 25 firmanın katıldığını dile getiren Güler, “Furamızda Türkiye’nin en büyük makina üreten fabrikalarından biri olan TETAŞ makina var. Yine kendi branşında dünyaya ihracat yapan firmalarımız var. Bunları daha çok gün yüzüne çıkarmak, insanların görebileceği bir noktaya getirmek ve verimli bir ortam oluşturmak istedik. İnşallah bunda da başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

İran’dan 30 kişilik bir heyetin fuara katılım sağladığını dile getiren Güler, “Fuarımızda bugün Hoy heyetini ağırladık. Yarın Urmiye ve Erdebil heyetini, pazar günü de Tebriz heyetini misafir edeceğiz.Ben bu kapsamda ilkini düzenlediğimiz tekstil fuarımızın ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, fuarın firmalarımız açısından da verimli geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri, stantları tek tek gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.