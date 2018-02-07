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Uşak’taki kazalarda 27 vatandaş hayatını kaybetti

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, 303 bin 663 kişi de yaralandı.Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında ilk sırayı sürücüler alırken...

Uşak’taki kazalarda 27 vatandaş hayatını kaybetti

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, 303 bin 663 kişi de yaralandı.Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında ilk sırayı sürücüler alırken...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:14
Uşak’taki kazalarda 27 vatandaş hayatını kaybetti

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, 303 bin 663 kişi de yaralandı.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında ilk sırayı sürücüler alırken bunu sırasıyla yaya, yolcu, araç ve yol takip etti. Trafik kazalarına karışan araç cinslerine bakıldığında bisikletin ilk sırada yer alması dikkat çekerken ardından at arabası, motorlu bisiklet, motosiklet ve otomobil yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye genelinde günlük ortalama bin 124 kaza meydana gelirken, bu kazalarda her gün 9 kişi hayatını kaybediyor. Uşak’ta bu sıralamada yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Uşak genelinde 1390 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 27 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2296 vatandaşımız yaralı olarak kurtuldu. Tunceli ise ölümlü kazanın gerçekleşmediği tek il oldu.
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